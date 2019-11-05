Третья неделя отопительного сезона на Харьковщине: без тепла остаются более тысячи домов

На третьей неделе начала отопительного сезона продолжают оставаться без тепла более тысячи домов на Харьковщине. Более того, по области еще не работает около 10% котельных. Продолжают ждать тепла как в городе, так и по области отдельные детские сады, школы, и больницы. Об этом сегодня заявил директор областного Департамента жилищно-коммунального хозяйства Сергей Магдысюк.

Сергей Магдысюк, директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства ХОГА

Из 798 котельных, в работе 729. Это составляет порядка 91% от общего объема котельных. Из 7758 жилого дома, которые находятся на централизованном отоплении, 6748 домов уже подключено

Без тепла сейчас остались жители города Купянска и Чкаловской объединенной территориальной громады.

По словам Магдысюка, предприятие, которое ранее поставляло тепло в населенные пункты, обанкротилось, а последователь все еще не подписал договор с НАК "Нафтогазом".

Между тем, по словам директора Департамента, занижают показатели подключения объекты социальной сферы, которые решили экономить тепло. Поэтому назвать нынешний отопительный сезон сорванным нельзя.

Сергей Магдысюк, директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства ХОГА

Есть закон об органах местного самоуправления, где чётко прописано, что вся ответственность за подготовку, начало и продолжение отопительного сезона лежит на органах местного самоуправления - То есть, это не срыв? - Вы спросили, я сказал

По словам Сергея Магдисюка, в Харькове уже работает 100 процентов котельных. Хотя при этом без тепла все еще остаются более шести сотен домов, как в отдаленных районах города, так и в самом центре.

Жители домов по улице Рымарской, которая все еще не отапливается, говорят, греются обогревателями или газовым комфорками.

Холодно, конечно, очень холодно. Я хорошо одета, много одежек всяких, как капуста. Главное, что особенно и не вымоешься, потому что очень холодно в ванной. Поэтому, конечно, комфорта никакого нет

Трубы холодное, все холодное, хорошо, что на улице не очень холодно. В ноябре всегда уже топили

Некоторые такому положению вещей уже даже не удивляются, более того, чтобы не мерзнуть, активно занимаются спортом в квартире.

Юрий Титов, проживает в доме по ул. Рымарской, 19

Мороза не боюсь, негодяи у нас присутствуют, их бы поменьше в структурах повыше, но отопления нет. Зарядочку делаю, мастер спорта Советского Союза по борьбе, тренироваться приходится, вторых выходов не знаю, горячий чай и все. А так, ребята, очень грустно. Мне-то ладно, но есть еще детки и взрослые. Такое неуважительное отношение к людям!

Между тем, по состоянию на утро, тепло все еще не подключили к детскому саду в Киевском районе, в школу в Индустриальном районе города и в четыре больницы.