Три дня до зимы: харьковчане жалуются на разрытые коммунальщиками дворы и отсутствие горячей воды

На Людвига Свободы 36-а у подъезда - две глубокие ямы с ржавыми трубами на дне, а в доме горячая вода отсутствует уже около месяца. Когда проблема будет решена, людям даже не сообщают, поэтому приходится приспосабливаться.

25 или 27 октября отключилась вода горячая, до сих пор нет. Ну что, в ледяной воде, вот у меня дома тяжело больной муж лежит, там постоянная стирка и все - очень тяжело. Так главное, что никто ничего не знает.

По словам жителей дома, ремонтные работы на теплотрассе начались давно, вот только ведутся очень медленно, а до зимы осталось 3 дня.

Люди вместо этого активно пользуются электрическими приборами для нагрева воды и обогрева помещений и получают значительные счета за электроэнергию.

Людмила Васильевна, жительница дома

Ой, это так давно разрыто, видите, оно ж кругом тут поразрыто - и под балконом и вот так. Без горячей воды уже чайнички греем электрические, разводим в ведре и так купаемся

Похожие проблемы встречаются во многих районах города, в частности, на Алексеевке, Салтовке, Павловом Поле и в центре.

Но сегодня на сессии, несмотря на предложения, депутаты не выделили проблему коммунального предприятия «Харьковские тепловые сети» как отдельную.

Игорь Черняк, депутат горсовета

У нас есть цільова программа розвитку зоопарку, у нас есть цільова программа іміджевих проектів, у нас ціла купа іміджевих программ, але немає цільової програми розвітку ХТС

Всего на реконструкцию тепловых сетей в этом году было выделено 95 миллионов гривен, это в пять раз меньше, чем новый транш на реконструкцию зоопарка.