Три года безвиза: пограничники рассказали, куда ездили украинцы

За три года действия безвизового режима украинцы осуществили почти 49 млн поездок в страны Европейского Союза (кроме Ирландии), а также Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии, которые входят в Шенгенскую зону, но не являются членами ЕС. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Ровно три года назад был упрощен режим пересечения границы. Теперь для безвизовой поездки, кроме биометрического паспорта, необходимо иметь только медицинскую страховку, обратные билеты и при необходимости подтвердить место проживания в европейской стране и наличие определенной суммы средств.

«С начала действия безвиза (с 11 июня 2017 по апрель 2020 года) украинцы в целом осуществили почти 49 млн поездок в страны ЕС как по биометрическим, так и не биометрическим документам. Наибольшее число наших соотечественников пользуются границей с Польшей. Также для украинцев были активными участки границы с Венгрией и Румынией, и несколько меньше - граница со Словакией», - отметили в ГПСУ.

Украинцы чаще пользовались авиационным сообщением, тогда как морское сообщение является наименее популярным. В ГПСУ констатируют, что пассажиропоток наших соотечественников в страны ЕС растет ежегодно. В частности, в 2018 году количество поездок было на уровне 17,5 млн, а в прошлом году оно составляло 18,65 млн.

«Первые месяцы 2020 года также не стали исключением, однако дальше на ситуацию повлияла эпидемия коронавируса, из-за чего большинство стран ограничили въезд, а регулярное международное авиационное сообщение приостановилось. Так, согласно анализу, в январе и феврале этого года украинцы в страны ЕС последовали 3 млн раз, а за аналогичный период 2019 года – 2,3 млн», - сообщили пограничники.

За второй год безвиза число украинцев, которые предпочли безвизовые поездки (исключительно по биометрическим паспортам), выросло в 4,2 раза по сравнению с первым годом. В 2019-2020 годах перечень популярных для посещения стран ЕС украинцы значительно расширили. Если в 2017 году наибольшим спросом пользовались такие страны как Италия, Германия, Польша, Румыния, Словакия и Венгрия, то дальше этот список пополнился еще и Австрией, Грецией, Испанией, Италией и Чехией.