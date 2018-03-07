Три года борьбы с мокрыми потолками. Как в Харькове могут оттягивать ремонты крыш

Кто точно не ждет весны, так это Виктория. Как только начнется оттепель, с потолка станет капать вода, а обои отклеятся окончательно, жалуется женщина.

По словам Виктории, ее семья уже третий год пытается добиться ремонта кровли своего дома, но тщетно.

Виктория Долуденко

Три года назад начались потопы, мы обращались сначала в ЖЭК, а потом в службу 15-60, они приехали , сказали - нужно делать у вас ремонт, сказали, ожидайте, мы скоро сделаем у вас ремонт. Только начинает теплеть, сразу начинает крыша течь, как растает, тут с лампочек капает и все стенки стекают.

Когда начинает капать не только с потолка, но и с люстры, а в придачу полностью мокрые выключатели света, говорит Виктория, она не на шутку переживает о безопасности своих детей, двухлетнего Глеба и четырехлетнего Андрюши.

Виктория Долуденко

Да ну, я ж боюсь, что они могут добраться, они залазят, замкнёт, ударит их током. - То есть они часто здесь находятся? - Да они постоянно тут бегают, играются, у них постоянно привычка залазить на машинки, лезть к выключателю.

В Жилкомсервисе Слободского района, куда обращалась семья, уверяют - о проблеме знают, и ремонт обязательно будут проводить, как только позволят погодные условия.

Михаил Бучацкий, начальник участка

На первое полугодие 2018 года стоит в текущем ремонте. Будет погода, значит, будут делать, первое полугодие. - Люди обращались к вам? - Обращались, люди обращались, поэтому включили его в титульный список на текущий ремонт первого полугодия. - То есть ремонт там будет проводиться? - Будет проводиться.

Михаил Бучацкий рассказывает, если возникает такая проблема, Жилкомсервис обращается к подрядчику, который выполнял капитальный ремонт, чтобы тот отремонтировал крышу.

Михаил Бучацкий, начальник участка

Маленькие ремонты, я никак не могу помочь, мы включаем или текущие или капитальные ремонт. Если есть деньги в городе, выделяют и делают, - Почему три года, они говорят, что обращаются к вам три года? - Я не знаю сколько лет, там три года, к нам обращались. Не могу я вам сказать, сколько лет, десять лет, пять, десять обращались, он включен на первое полугодие.

А пока семье Виктории остается только ждать ремонта крыши, и мечтать, чтобы весна в этом году пришла быстро и была без осадков.