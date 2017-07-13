Три года в заключении. В Харьквое прошла акция в поддержку Олега Сенцова

Возле генерального консульства Российской Федерации снова толпятся правоохранители и бойцы Нацгвардии. Сегодня здесь назначена встреча тех, кто хочет поддержать политзаключенного украинского режиссера Олега Сенцова в день его рождения.

Татьяна Земерова, участница акции:

Ми відзначаємо день нарождення Сенцова в такий спосіб нажаль. Здоров"я і витримки, це найголовніше. Ну і не втрачати надію.

Михаил Сподарец, участник акции:

Триматися. Бажаю визволення і справедливості.

Три года - 1150 дней. Именно столько находится украинский режиссер Олег Сенцов в заключении. Свой 41-й день рождения он встретил в колонии строгого режима в Якутии. Попытки освободить Сенцова пока не увенчались успехом. В 2016-м Министерство юстиции Украины получило отказ передать политзаключенного украинской стороне. Сегодня первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Герщаенко на своей странице в Facebook потребовала от Кремля освободить политического узника.

Ирина Геращенко, первый вице-спикер ВРУ:

Він не воював проти інших країн і нікого не вбивав. Він був на своїй, кримській землі. Його "вина" тільки в тому, що він - українець! Вимагаємо від президента Путіна негайно звільнити Олега Сенцова! І всіх інших українців.

Обратиться к руководству Российской федерации с аналогичным требованием решили и харькорвчане-участники акции. Официальное письмо, говорят, готовят по всем правилам. Обещают передать россиянам завтра.

Дмитрий Олейник, организатор акции:

Я вважаю, що це сфальсифікована справа, щоб тиснути на Україну, тому що в Росії знають, що українці ніколи не залишають свої в біді, не так, як росіяни своїх, не признають громадян, які воюють в Донецьку.

Самому же режиссеру все желающие напишут письма со словами поддержки и пожеланий. Их организатор акции обещает переправить в Якутию в ближайшее время.