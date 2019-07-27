Три харьковских автобуса на неделю изменят маршруты

С 9:00 29 июля до 21:00 3 августа будет запрещено движение транспорта по ул. Малиновского - от ул. Коцарской до ул. Благовещенской.

Об этом сообщили в Харьковском городском совете.

По данным Департамента инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтом улицы Малиновского.

В это время автобусы будут объезжать закрытый участок следующим образом:

№15э, 67э, 112э, 238э (при движении в сторону ул. Конева): - ул. Коцарская - ул. Евгения Котляра - ул. Полтавский Шлях - ул. Конева и далее по маршруту;

№15э, 67э, 112э (при движении в сторону ул. Благовещенской): - ул. Конева - ул. Полтавский Шлях - ул. Дмитриевская - ул. Благовещенская и далее по маршруту; №238э - маршрут не меняет.