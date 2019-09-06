Три харьковских трамвая изменят маршрут движения

7 сентября с 5:00 до 25 ноября будет запрещено движение трамваев по пр. Московскому, от пл. Защитников Украины до ул. Кошкина, ул. Академика Павлова, от пр. Московского до ул. Семиградской.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на Департамент инфраструктуры, это связано с ремонтом трамвайных путей на перекрестке пр. Московский - ул. Академика Павлова.

В это время трамваи будут курсировать так:

№ 5: ул. Одесская - пр. Героев Сталинграда - ул. Морозова - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Морозова - ул. Одесская;

№8: 602м/р - Салтовское шоссе - ул. Академика Павлова - ул. Семиградская - ул. Веринская - ул. Моисеевская - ст. м. «Киевская» - ул. Шевченко - Журавлевский гидропарк;

№27: разворотный круг «Салтовский» - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - ул. Веринская - ул. Моисеевская - ст.м. «Киевская» - ул. Шевченко - Журавлевский гидропарк;

№6, 16, 16А - ходить не будут.

На время ремонта будет введен трамвайный маршрут №29, который будет курсировать так: разворотный круг «Новожаново» - ул. Москалевская - ул. Гольдберговская - ул. Молочная - пл. Защитников Украины - пр. Московский - пл. Конституции - пл. Павловская - пл. Сергиевская - ул. Полтавский Шлях - ул. Евгения Котляра - Южный вокзал.

Кроме того, с 5:00 7 сентября до 10 сентября будет запрещено движение троллейбусов по ул. Богдана Хмельницкого, ул. Броненосца «Потемкин» и пр. Московскому, на участке от разворотного круга «ст. м. «Защитников Украины» до разворотного круга «ст. м. «Московский проспект».

Троллейбус №13 будет ездить так: парк «Зустріч» - ул. Харьковских Дивизий - пр. Московский - ст.м. «Московский проспект».