 

Три харьковских трамвая изменят маршрут движения

06 сентября 2019 г. 13:18
1 просмотр

7 сентября с 5:00 до 25 ноября будет запрещено движение трамваев по пр. Московскому, от пл. Защитников Украины до ул. Кошкина, ул. Академика Павлова, от пр. Московского до ул. Семиградской.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на Департамент инфраструктуры, это связано с ремонтом трамвайных путей на перекрестке пр. Московский - ул. Академика Павлова.

В это время трамваи будут курсировать так: 

№ 5: ул. Одесская - пр. Героев Сталинграда - ул. Морозова - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Морозова - ул. Одесская;

№8: 602м/р - Салтовское шоссе - ул. Академика Павлова - ул. Семиградская - ул. Веринская - ул. Моисеевская - ст. м. «Киевская» - ул. Шевченко - Журавлевский гидропарк;

№27: разворотный круг «Салтовский» - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - ул. Веринская - ул. Моисеевская - ст.м. «Киевская» - ул. Шевченко - Журавлевский гидропарк;

№6, 16, 16А - ходить не будут.

На время ремонта будет введен трамвайный маршрут №29, который будет курсировать так: разворотный круг «Новожаново» - ул. Москалевская - ул. Гольдберговская - ул. Молочная - пл. Защитников Украины - пр. Московский - пл. Конституции - пл. Павловская - пл. Сергиевская - ул. Полтавский Шлях - ул. Евгения Котляра - Южный вокзал. 

Кроме того, с 5:00 7 сентября до 10 сентября будет запрещено движение троллейбусов по ул. Богдана Хмельницкого, ул. Броненосца «Потемкин» и пр. Московскому, на участке от разворотного круга «ст. м. «Защитников Украины» до разворотного круга «ст. м. «Московский проспект».

Троллейбус №13 будет ездить так: парк «Зустріч» - ул. Харьковских Дивизий - пр. Московский - ст.м. «Московский проспект».

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется журналист на сайт. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                         Бюро переводов StarАльянс                          Курсы французского                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.