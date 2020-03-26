Три лайфхака, как сэкономить до 50% на покупках в интернет-магазинах®

Делать покупки в интернет-магазинах намного выгоднее, чем посещать обычные офлайн-магазины. Здесь нет необходимости поддерживать витрину, нанимать большой штат продавцов, платить за аренду и коммунальные услуги магазина с выгодным местоположением. Именно такая экономия позволяет продавать товары в интернете дешевле на 10-20% обычной розницы.

Но эксперты сервиса Promocodius.com уверяют, товары в интернет-магазинах можно купить со скидкой 50% и даже больше. Они подсказали три рабочих лайфхака, которые нужно использовать для поиска ценников с максимальной выгодой.

Ищем выгодные промокоды

Первый совет – стоит искать промокоды и скидочные купоны. Приобретая в сети фирменную продукцию, вы обязательно столкнетесь с тем, что у всех официальных продавцов цена будет одинаковой. Так происходит потому, что минимально допустимую розничную стоимость им диктует поставщик товара. Поэтому магазины вынуждены немного улучшать условия покупки для своих клиентов с помощью дополнительных инструментов.

Самый эффективный и проверенный способ – промокод. В каталоге Promocodius.com мы нашли промокод Фокстрот на скидку в 35% для товаров из специального акционного списка. Это очень выгодное предложение, которое доступно только тем, кто имеет подобный купон.

Также на сайте Promocodius можно найти и другие выгодные промокоды для Фокстрот, которые позволят получить:

приятный подарок от магазина на свой день рождения;

200 бонусов для покупки любого товара из ассортимента интернет-магазина;

скидку в 2000 грн на покупку iPhone 7;

или бесплатные бонусы к некоторым покупкам.

Информацию о самых выгодных промокодах не найти в открытом доступе в самом интернет-магазине. Она приходит зарегистрированным пользователям в e-mail рассылке или публикуется на таких специализированных площадках, как Promocodius. Зная это, вы точно будете в числе тех, кто воспользуется выгодным предложением.

Следим за акциями и спецпредложениями

Чтобы купить товар в интернете с максимальной выгодой, нужно немного понаблюдать за изменением его цены. Каждый магазин периодически запускает акции, устраивает распродажи и скидки. Выбранный товар стоит отложить в корзину или в список желаний и подписаться на обновления.

За новыми акциями и скидками можно следить и на сервисе Emporium. Каталог купонов постоянно обновляется и актуализируется. Сейчас, например, промокод Алло дает внушительную скидку на смартфоны и аксессуары к ним.

На ознакомление со всеми акциями и спецпредложениями магазина на сервисе Emporium уйдет всего пару минут. Это гораздо быстрее, чем вручную просматривать все страницы с акциями в самом интернет-магазине. Возьмите это на заметку!

Участвуем в сезонных распродажах

Третий лайфхак подойдет самым терпеливым. Если вы не привыкли делать спонтанные покупки и всегда тщательно рассчитываете экономию, эксперты Promocodius и Emporium рекомендуют отложить приобретения на конец года. Именно осенью и в первый месяц зимы стартуют самые мощные распродажи – «Черная пятница», «11.11», «Киберпонедельник». В это время скидки есть на все, и они довольно крупные. А с купонами можно что-то купить еще дешевле!