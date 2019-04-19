Три месяца работы: в Харькове уничтожили выставку детских рисунков

Мы переживаем, что уже завтра утром мы найдём какие-то следы вандализма. Но такое дело. Как бы уличное искусство иногда не постоянно.

Сегодня в самом центре города уничтожили детскую плакатную акцию "Плакат на коленке", цель которой заключалась в том, чтобы мысли детей услышали в городском пространстве. Это кадры, на которых организаторы ночью клеили более сотни плакатов на двух строительных заборах - вдоль сада Шевченко со стороны площади Свободы и в парке Стрелка. Работу закончили в пять часов утра, рассказывает куратор детской программы Биеннале Николай Коломиец, и уже в девять часов все плакаты куда-то исчезли.

Николай Коломиец, куратор детской программы Биеннале

Плакаты - это обращение к прохожим к сообществу и, в общем, делали на самые разные теми. Я не думаю, что это вандалы, вандалы рвут и бросают, тем более я ж говорю, в шесть часов утра это ещё было, в девять часов утра уже не было. Ну, вряд ли вандал пойдёт что-то громить утром.

Над созданием рисунков работали 70 детей около трёх месяцев, рассказывает пиар-директор Биеннале молодого современного искусства Иванна Скиба-Якубова.

Иванна Скиба-Якубова, пиар-директор Биеннале молодого современного искусства

Я не знаю, який би то був масштаб дитячих сліз, якби це були оригінали, але ще тиждень їх відскановували, роздруковували, збирали в таку спеціальну конструкцію і цілу ніч її чіпляли. чи будемо ми її поновлювати в такому вигляді, яка вона була. Не знаю ми подумаємо, ми подивимося як буде розгортатися ситуація, може вони знайдуться ці плакати, може хтось візьме за це відповідальність.

Исходя из оперативности, с которой залепленные плакатами заборы стали пустыми, организаторы думают, что работала какая-то специальная бригада, ведь рисунки были прикреплены довольно крепко. В то же время организаторы уверяют, что акция была заранее согласована с Департаментом коммунального хозяйства города, там размещение плакатов разрешили, впрочем, ответственность возложили на кураторов акции. В мэрии уверяют, что никаких распоряжений на снятие плакатов у них не давали, пока там выясняют, кто и по каким причинам снял все детские творения.