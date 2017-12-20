Три новые мобильные лаборатории на дорогах Харьковской области

На площади Свободы сегодня были припаркованы три автомобиля с надписями "Укртрансбезпека". Это три новейшие мобильные лаборатории, которые отныне будут работать на дорогах Харьковской области. В частности, следить, чтобы грузовики не передвигались с перегрузом.

Юлия Светличная, губернатор:

Дуже багато нарікань на те, що руйнуються дороги. Жодна дорога, навіть якщо в неї буде вкладено мільярди коштів, не витримає перегрузу.

Новые мобильные лаборатории оснащены высокотехнологичными весами, которые могут работать при любой температуре. Предыдущие же аналогичные лаборатории работали на комплексах, выпущенных в 2005-2008 годах. Они часто ломались и были уже морально устаревшими.

Еще одна функция новых мобильных комплексов - оценка соблюдения требований безопасности перевозки граждан.

Михаил Ноняк, начальник Государственной службы «Укртрансбезпека»:

Чого не було - відповідних програм, що дуже є важливо, режим праці-відпочинку наших перевізників як на пасажирському транспорті, так і на вантажному. Ці автомобілі вже обладнані відповідними програмними продуктами, відповідними приладами.

Также Михаил Ноняк вместе с Юлией Светличной собрали сегодня в облгосадминистрации автоперевозчиков области и провели с ними совещание по качественному использованию дорог и обеспечению безопасности движения.