Три смерти от Covid-19: резкий скачок коронавирусной болезни на Харьковщине

Ольга работает в городской стоматологической поликлинике № 4. Говорит с начала коронавирусного карантина пациентов существенно не уменьшилось, но работы стало значительно больше. Кроме своей теперь женщина частично выполняет обязанности младших медсестер, которые фактически потеряли свою работу, потому как живут в пригороде и не могут доехать до Харькова.

Ольга, медсестра

Меньше. Меньше, острые боли, так, планово мало кто приходит, ну есть все равно есть люди. У нас очень многие санитарки, младший медперсонал с пригорода у них нет возможности добираться. Можно сказать в половину даже. Ну, как-то обходимся. Выполняем их работу. Ну, надо как-то входить в положение.

То, что с транспортом большие проблемы - горожане жалуются без остановки. С тех пор как закрыли подземку и до кучи запретили междугородние перевозки, некоторые люди из отдаленных районов города или области или тратят на дорогу до работы гораздо больше времени и денег или вообще потеряли из-за этого заработок.

Ирина, продавец

Никуда в основном не езжу, беспокоит, когда откроется всё, когда на работу можно выйти?

Владимир, пенсионер

Щоб отой карантин уже закончился, задовбали уже, нічо ніде не робе, нічо не функціонує. Транспорт, дуже погано, транспорт ходить. Потом магазини ж закриті, опять же, оце пропускна система, що по два человека, там, туда не заходь, расстояние пару метрів надо. Вообщем дела не хороші в нас.

Анастасия же и вовсе сидит без работы, как и большинство ее знакомых. Потому как работает в сфере фитнеса и танцев. Поэтому прежде всего ждет, когда откроют спортивные залы.

Анастасия

Салоны красоты, фитнес-клубы, парки, хотелось бы прогуляться. Весна, погода классная на шашлычок. Этого не хватает. Ну и транспорта потому, что добираться очень неудобно. Мне сейчас доехать нудно такси вызывать. Ну, носят маски, но, это редко. В маршрутках все ездят вот так, это в лучшем случае. Вот. Все гуляют, бегают, как хотят.

Кроме того, горожане ждут смягчений карантина, которые начнут действовать уже с начала следующей недели. Кабмин, правда только при условии соблюдения всех санитарных норм, позволил восстановить работу салонам красоты, магазинам, торгующих непродовольственными товарами, прачечным, стоматологам и летним площадкам кафе и ресторанов. А также снял запрет на прогулки в парках и скверах.

Анатолий Зеленский, пенсионер

Чекаю. Ну, для меня такие не продуктовые вещи. Телефон купить, допустим, такое что-то.

В то же время официальная статистика показывает значительное увеличение количества больных на коронавирус. За последние сутки в области официально подтверждено 52 случая Covid-19 у жителей Харькова, Валковского, Волчанского, Дергачевского, Змиевского, Изюмского, Лозовского, Харьковского и Чугуевского районов. Три человека умерли, все они имели серьезные сопутствующие заболевания. Всего с начала пандемии коронавируса в области зафиксировано 895 подозрений, из них 528 случаев имеют официальное подтверждение, 61 человеку удалось побороть болезнь и 14 пациентов умерли.