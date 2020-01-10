Три способа, как влезть в любимое платье после праздников®

Многие любят вкусные жирные майонезные салаты, которые после праздников остаются с нами в виде лишних килограмм. Модные журналы активно предлагают экспресс-методы похудения, которые однако дают краткосрочный результат. Читайте в нашем материале про три действенных способа, как легко влезть в любимое платье после новогодних застолий.

Корректирующее белье

Если у вас впереди важное мероприятие и нет времени на спортзал, попробуйте специальное утягивающее белье. Производители предлагают широкий выбор моделей разных цветов и под ваш тип фигуры. Модели могут быть со степенью утяжки от слабой до сильной:

Боди, грации и полуграции для коррекции зоны от бедер до подмышек.

Корсеты для утяжки зоны талии и живота.

Шорты и трусики для придания красивой формы бедрам, ягодицам и живота.

Одно из самых важных правил при выборе утягивающего белья — вам должно быть в нем комфортно, чтобы ничто не сковывало движения. Необходимо, чтобы ткань была мягкой и эластичной, а также хорошо пропускала воздух.

Липолитики

Липолитики — эффективный способ борьбы с локальными жировыми отложениями и целлюлитом без побочных эффектов. Эти вещества способны расщеплять жировые отложения на теле или лице, при этом не затрагивая мышцы. Действие препарата направлено на достижение таких косметических целей:

Борьба с жировыми отложениями.

Нормализацию кровообращения.

Преобразование избыточных жиров в энергию.

Восстановление липидного баланса.

В состав входят натуральные ферменты, которые дают видимый результат в кратчайшие сроки. Процедура абсолютно безвредна и не токсична для организма — жир под воздействием липолитиков преобразуется в эмульсию, которая выводиться при выработке энергии.

Липомоделирование

Еще один эффективный и быстрый способ обрести фигуру мечты — липомоделирование. Эта инновационная методика безоперационной коррекции фигуры позволит уменьшить объемы проблемных зон в кратчайшие сроки. Также можно выделить другие преимущества процедуры:

Улучшение циркуляции крови.

Повышение обмена веществ в жировых тканях.

Стимулирование выработки коллагеновых волокон.

Насыщение клеток кислородом.

Воздействие на эластичность и упругость кожи.

Ускорение лимфотока.

Кроме того, не стоит забывать о регулярных физических упражнениях и поддержании режима питания. Оставайтесь красивыми всегда!