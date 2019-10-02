Три трамвая изменили маршрут на три дня

Движение трамваев по ул. Шевченко, на участке от ст. м. «Киевская» до Журавлевского гидропарка, запрещено с 9:00 до 16:00 2, 3 и 4 октября, сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

По данным Департамента инфраструктуры, это связано с обустройством пешеходных переходов и переездов через трамвайные пути по ул. Шевченко.

На этот период трамваи будут ходить так:

- трамвай №8: 602 м/р - Салтовское шоссе - ул. Академика Павлова - ул. Семиградская - ул. Веринская - ул. Моисеевская – ст. м. «Киевская»;

- трамвай №26: разворотный круг «Юго-Восточный» - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Шевченко - Журавлевский гидропарк;

- трамвай №27: разворотный круг «Салтовский» - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - ул. Семиградская - ул. Веринская - ул. Моисеевская – ст. м. «Киевская».