Три заместителя Князева подали в отставку: новые назначения в полиции

Трое заместителей председателя Национальной полиции Сергея Князева Вячеслав Аброськин, Игорь Купранец и Виталий Невгад подали в отставку и были уволены.

Об этом сообщил представитель Нацполиции Ярослав Тракало в комментарии "Украинской правде".

"Три офицера полиции подали в отставку и уволены из рядов Национальной полиции по собственному желанию" – сказал он.

Напомним, генерал полиции третьего ранга Виталий Невгад возглавлял Главное следственное управление, генерал полиции третьего ранга Игорь Купранец был начальником Департамента защиты экономики, а первый заместитель председателя НПУ генерал полиции второго ранга Вячеслав Аброськин возглавлял криминальную полицию.

11 сентября председатель Нацполиции Сергей Князев представил личному составу своего нового заместителя и нового руководителя Главного следственного управления Нацполиции Максима Цуцкеридзе, ранее занимавшего должность заместителя председателя ГСУ.