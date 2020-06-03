"Трижды продезинфицировали помещения, инфицированные не работали с биоматериалом" - подробности вспышки COVID-19 в Харьковском лабцентре

Коронавирус обнаружили у шести эпидемиологов, помощника эпидемиолога, юриста и водителя лабцентра. В больнице на данный момент находятся двое из десяти больных. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести. Все остальные инфицированные соблюдают режим самоизоляции. Председатель Харьковской областной администрации Алексей Кучер тоже прокомментировал ситуацию с эпидемиологами, что заразились.

Алексей Кучер, председатель ХОГА:

Напряму жоден працівник, який контактував ні з ковід-хворим не мав контактів з біоматеріалами, ці працівники взагалі не проводили ПЛР-досліджень. Лабораторний центр працює в звичайному режимі, в понаднормовому режимі, слід це констатувати, кількість ПЛР-досліджень ми не зменшуємо. Ситуація зараз досить стабільна.

Как рассказала директор лабцентра Любовь Махота, инфицированные - работники отдела статистики. Уже можно говорить, что проведено эпидрасследование и во время карантина некоторых сотрудников доставляли на работу на микроавтобусе, большинство больных пользовалась этим микроавтобусом. Вероятно, занесение инфекции пошло от мужа одной из сотрудниц, объяснила Махота. Сейчас протестированы как больные, так и контактные лица. Всего около 15 человек. Все противоэпидемические мероприятия проведены, утверждает медик.

Любовь Махота, директор ГУ «Харьковский областной лабораторный центр МОЗ Украины:

В установі проведені всі протиепідемічні заходи, проведені заключні дезінфекції трьохкратно в усіх приміщеннях, де перебували захворілі, а також контактні. Наразі контактні відповідно до наказу постанови вони працюють на віддаленому доступу, хто має таку можливість, і надіємося, що ми зможемо зупинити подальше поширення вірусу.

В Харьковском лабораторном центре всего 200 сотрудников, они продолжают работать. И накануне начали исследовать вирус новым способом: это так называемый иммуноферментный анализ. Точность такого метода - 95%, рассказала Махота. К тому же он и более быстрый. На сегодня методом ИФА могут также работать много лечебных учреждений, в которых есть лаборатории, оснащенные необходимым оборудованием, отметили в лабцентре.