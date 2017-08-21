Трое поляков избили украинца из-за национальности

В центре Гданьска украинца побили поляки из-за национальности.

24-летний украинец, работающий в баре Польши, сообщил посетителю, что заведение закрывается. Услышав иностранный язык он вдруг начал спрашивать нашего парня откуда он. Когда тот сказал, что с Украины, то человек человек спросил:"А знаешь, что твой дед сделал с моей бабушкой?".

Затем он дважды толкнул украинца и ударил его в лицо. Далее они вышли из помещения и к избиению присоединились еще двое. Они били одного втроем.

Напавших на мгновение смогла остановить прохожая, применив по агрессоров газ. Украинец успел спрятаться и закрыться в баре. Мужчины начали бить окна и пытались влезть внутрь через окно. К счастью, украинец уже вызвал охранников, а те сообщили полицию.

На месте задержаны трое злоумышленников возрастом от 21 до 28 лет. Избитый украинец с ранениями руки и головы попал в больницу.

Агрессивно настроенные мужчины были навеселе.

"Им предъявлено обвинение в избиении на национальной почве и причинении вреда здоровью", - сообщили в районной прокуратуре Гданьска.

За избиение на национальной почве мужчинам грозит до 5 лет лишения свободы. Злоумышленники будут отвечать также за поврежденные окна.

