Трое умерших от коронавируса: статистика по Харьковской области за сутки

09 мая 2020 г. 14:52
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За последние сутки на Харьковщине лабораторно подтверждено 52 случая заболевания COVID-19 у жителей Харькова, Валковского, Волчанского, Дергачевского, Змиевского, Изюмского, Лозовского, Харьковского и Чугуевского районов. Кроме того, врачи зафиксировали 3 смерти от коронавируса. Об этом сообщил председатель ХОГА Алексей Кучер.

"К сожалению, есть умершие - житель Золочевского района (63 года), жительница Харьковского района (49 лет), жительница Харькова (81 год). Все имели серьезные сопутствующие заболевания", - написал губернатор на своей странице в Facebook.

За весь период в области зафиксировано 895 подозрений (+63 за последние сутки), из них:

  • 528 случаев подтверждено;
  • 249 опровергнуто;
  • 61 человек выздоровел;
  • 14 человек умерли.

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