Троеборье 2017 - соревнование внедорожников под Харьковом. Сезон закрыт

В субботу 16 декабря в Русской Лозовой прошли соревнования внедорожников "Троеборье. 3й этап харьковской серии".

Участники - 33 экипажа в категориях рейд, хард, супер-хард, ATV-UTV спорт и ATV-UTV туризм. На гонку давалось пять часов. Как рассказали в клубе "Слива" (Сообщество людей, интересующихся внедорожными автомобилями), который организовал мероприятие, трасса оказалась сложной - без поломок до финиша дошли меньше половины участников.

Последний экипаж эвакуировали из леса около 3 часов ночи. В спасательных мероприятиях были задействованы и организаторы, и участники, и даже зрители.