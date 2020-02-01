Троих харьковчан задержали за квартирные кражи в Краснограде

На Харьковщине полицейские нашли и задержали троих подозреваемых, которые проникли в квартиру жительницы Краснограда и совершили кражу.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Как выяснилось, 30 января злоумышленники подобрали ключи к помещению 37-летней женщины, завладели денежными средствами и техникой, после чего скрылись.

Полицейские установили, что мужчины уехали с места преступления на автомобиле «ВАЗ 2112».

Задержанные - харьковчане в возрасте от 35 до 45 лет. Вещественные доказательства изъяты.

Также выяснилось, что в этот же день злоумышленники пытались проникнуть в квартиру 50-летней местной жительницы, но эта попытка им не удалась.

Следователем открыто уголовное производство ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Задержанным сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.

Сейчас правоохранители устанавливают причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений на территории Харьковского региона.