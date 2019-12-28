Троих коммунальщиков будут судить за гибель коллеги при аварии на тепловых сетях в Харькове.

Как сообщили в прокуратуре Харьковской области, обвинительный акт в отношении 3-х сотрудников одного из харьковских коммунальных предприятий, действия которых привели к гибели рабочего предприятия, направлен в суд.

Напомним, в начале марта этого года в центре Харькова произошла авария на тепловых сетях, в результате которой жители нескольких жилых домов остались без теплоснабжения.

На устранение ее последствий выехала дежурная бригада работников КП.

Руководители работ должны обеспечить работников, которые устраняли неисправность теплотрассы, соответствующим страховочным оборудованием, проверить отсутствие давления, а также провести необходимый инструктаж по безопасности работ в тепловых камерах.

Как выяснило следствие, рассчитывая на то, что горячая вода в трубе была перекрыта, не убедившись в отсутствии давления в системе, один из рабочих предприятия начал проводить ликвидацию аварии на теплосети. Но трубу прорвало, и напор горячей воды хлынул на рабочего.

Из-за грубого нарушения правил работ с повышенной опасностью руководителями работ один из слесарей коммунального предприятия погиб, а другой получил телесные повреждения.

Трем работникам указанного коммунального предприятия было сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 272 УК Украины (нарушение правил безопасности при проведении работ с повышенной опасностью, повлекшее тяжкие последствия).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.