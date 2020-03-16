Троллейбус №1 временно поменяет маршрут

16 марта 2020 г. 16:40

Движение троллейбусов по пр. Маршала Жукова, на участке от пр. Героев Сталинграда до ул. Танкопия, будет запрещено с 10:00 до 15:00 17 марта. Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с обслуживанием контактной сети.

В связи с этим, троллейбус №1 будет ходить следующим образом: 28 м/р - пр. Героев Сталинграда - ул. Харьковских Дивизий - ул. Танкопия - пр. Маршала Жукова - ст. м. «Дворец спорта».

Также с 10:00 до 15:00 18, 19 и 20 марта будет запрещено движение троллейбусов по пр. Маршала Жукова, на участке от ул. Танкопия до пр. Московского.

В связи с этим, движение троллейбуса №1 будет организовано следующим образом: 28 м/р - пр. Героев Сталинграда - пр. Маршала Жукова - ул. Танкопия - бул. Богдана Хмельницкого - перекресток бул. Богдана Хмельницкого и пр. Московского.

 

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