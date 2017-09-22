Троллейбус №11 и 27 изменят маршрут движения

Движение транспорта по пр. Ново-Баварскому - на участке от ул. Даргомыжского до ул. Китаенко – будет ограничено с 9:00 до 21:00 22 сентября, передает сайт горсовета.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтом проспекта.

Для объезда закрытого участка будет организовано двустороннее движение транспорта по полосе встречного направления.

На время работ троллейбусы №11 и 27 изменят путь следования и будут курсировать так: разворотный круг «Ул. Новый Быт» - ул. Холодногорская - ул. Дудинской - пр. Любови Малой - ул. Семинарская - ул. Большая Гончаровская - ул. Конева.