Троллейбус №11 на день сменит маршрут

24 ноября с 10:00 до 18:00, будет ограничено движение транспорта по ул. Большая Гончаровская, на участке от ул. Карповской до пер. Литейного, сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

По данным Департамента инфраструктуры, это связано с проведением аварийно-восстановительных работ на водопроводе.

На этот период движение будет осуществляться по свободной от работ полосе.

Также с 10:00 до 18:00 24 ноября будет запрещено движение троллейбусов по пр. Любови Малой и ул. Плановой, на участке от ул. Дудинской до ул. Семинарской, на ул. Семинарской, на участке от ул. Плановой до ул. Большой Гончаровской, на ул. Большой Гончаровской, на участке от ул. Семинарской до ул. Конева, на ул. Конева, ул. Малиновского, ул. Коцарской, ул. Благовещенской, пл. Благовещенской, спуску Соборному.

В связи с этим троллейбус №11 будет ходить так: пр. Дзюбы - пр. Ново-Баварский - ул. Китаенко - пр. Любови Малой - ул. Дудинской - ул. Холодногорская - ул. Новый Быт.