Троллейбус №11 временно изменит маршрут

23 апреля 2019 г. 17:10
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С 10:00 до 14:00 24 апреля будет запрещено движение троллейбусов по проспекту Любови Малой на участке от ул. Семинарской до ул. Дудинской.

Об этом сообщается в оперативной информации на сайте Харьковского горсовета.

По данным Департамента инфраструктуры, это связано со сносом аварийных деревьев по проспекте Любови Малой.

На время работ троллейбус №11 будет курсировать так: разворотный круг «Пр. Дзюбы» - пр. Ново-Баварский - ул. Китаенко - пр. Любови Малой - ул. Дудинской - ул. Холодногорская – разворотный круг «Новый Быт».

 

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