Троллейбус №13 ненадолго сменит маршрут

По данным пресс-службы Харьковского горсовета, троллейбус №13 завтра, 6 ноября, изменит маршрут движения.

Движение троллейбусов по ул. Харьковских Дивизий, на участке от ул. Маршала Рыбалко до пр. Московского (включая перекресток пр. Московский - ул. Харьковских Дивизий), будет запрещено 6 ноября с 9:30 до 14:00.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с омолаживающей и санитарной обрезкой деревьев.

В это время троллейбус №13 будет курсировать так: ст. м. «Защитников Украины» - ул. Броненосца «Потемкин» - пр. Московский - пр. Льва Ландау - пр. Героев Сталинграда - ул. Садовопарковая - парк «Зустріч».