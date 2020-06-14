Троллейбус №2 на два дня изменит маршрут

14 июня 2020 г. 12:55
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Движение транспорта по ул. Академика Проскуры, на участке от ул. Продольной до Белгородского шоссе, будет ограничено с 9:00 до 18:00 15 и 16 июня. Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом проезжей части.

Пропуск транспорта будет организован по свободной от выполнения работ полосе движения. В это же время будет запрещено движение троллейбусов по ул. Академика Проскуры, на участке от ул. Чкалова до разворотного круга «Пр. Жуковского».

Маршрут движения части троллейбусного маршрута №2 изменится следующим образом: разворотный круг «Ул. Рудика» - ул. Лесопарковская - ул. Чкалова - Белгородское шоссе - ул. Сумская - пр. Независимости - пр. Науки - разворотный круг «ст. м. «Научная».

 

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