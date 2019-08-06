Троллейбус №27 на четыре дня изменил маршрут

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06 августа 2019 г. 10:18
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Сегодня, 6 августа, до 17:00 ограничили движение транспорта по ул. Холодногорской, на участке от ул. Верхняя Гиевская до ул. Робеспьера. Также с 9:30 до 17:00 движение на данном участке будет ограничено 7, 8 и 9 августа.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на Департамент структуры, это связано с ремонтом проезжей части улицы Холодногорской.

В этот период транспорт будет ходить по свободной от выполнения работ полосе.

Также с 9:30 до 17:00 6, 7, 8 и 9 августа будет запрещено движение троллейбусов по ул. Холодногорской и ул. Дудинской, на участке от разворотного круга «ул. Новый Быт» до пр. Любови Малой. 

Троллейбус №27 будет курсировать так: пр. Дзюбы - пр. Ново-Баварский - ул. Китаенко - пр. Любови Малой/ул. Плановая - ул. Семинарская - ул. Большая Гончаровская - пер. Симферопольский - ул. Конева.

 

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