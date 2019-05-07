Троллейбус №27 завтра временно изменит маршрут

Движение троллейбусов по Холодногорской и Дудинской улицам будет запрещено с 10:00 до 13:00 8 мая, сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с кронированием деревьев вдоль контактной сети по улице Холодногорской.

На этот период троллейбус №27 будет курсировать по следующему маршруту: разворотный круг «Пр. Дзюбы» - пр. Новобаварский - ул. Китаенко - пр. Любови Малой - ул. Семинарская - ул. Большая Гончаровская - ул. Конева - ул. Благовещенская/ул. Коцарская – пл. Конституции.