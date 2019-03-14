Троллейбус №3 изменил маршрут, а №36 - не ходит

14 марта 2019 г. 10:15
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С 10:00 до 15:00 14 и 15 марта будет запрещено движение троллейбусов по пр. Александровскому, на участке от бул. Богдана Хмельницкого до ул. 12 Апреля.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

По информации Департамента инфраструктуры, это связно аварийным ремонтом троллейбусной контактной сети по пр. Индустриальному.

На это время троллейбусы будут курсировать так:

троллейбус №3: ул. Университетская - ул. Вернадского - пр. Гагарина - пр. Героев Сталинграда - б-р Богдана Хмельницкого - пр. Московский - б-р Богдана Хмельницкого;

троллейбус № 36 - не ходит.

 

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