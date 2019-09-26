Троллейбус №3 на два дня изменит маршрут, а №36 – не будет ходить

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26 сентября 2019 г. 17:20
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27 и 28 сентября с 9:00 до 15:00 будет ограничено движение транспорта на перекрестке ул. 12 Апреля - пр. Александровский.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на Департамент инфраструктуры, это связано с заменой трубопровода на пр. Александровском.

На этот период транспорта будет ходить по свободной от выполнения работ полосе движения.

Также с 9:00 до 15:00 27 и 28 сентября будет запрещено движение троллейбусов по пр. Александровском и ул. 12 Апреля, на участке от бул. Богдана Хмельницкого до ул. 12 Апреля, пр. Индустриальному, на участке от пр. Александровского до пр. Московского.

Троллейбусы будут курсировать так:

- троллейбус №3: ул. Университетская - ул. Вернадского - пр. Гагарина – пр. Героев Сталинграда – бул. Богдана Хмельницкого - пр. Московский – бул. Богдана Хмельницкого;

- троллейбус №36 - не ходит.

 

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