Троллейбус №3 на два дня изменит маршрут, а №36 – не будет ходить

27 и 28 сентября с 9:00 до 15:00 будет ограничено движение транспорта на перекрестке ул. 12 Апреля - пр. Александровский.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на Департамент инфраструктуры, это связано с заменой трубопровода на пр. Александровском.

На этот период транспорта будет ходить по свободной от выполнения работ полосе движения.

Также с 9:00 до 15:00 27 и 28 сентября будет запрещено движение троллейбусов по пр. Александровском и ул. 12 Апреля, на участке от бул. Богдана Хмельницкого до ул. 12 Апреля, пр. Индустриальному, на участке от пр. Александровского до пр. Московского.

Троллейбусы будут курсировать так:

- троллейбус №3: ул. Университетская - ул. Вернадского - пр. Гагарина – пр. Героев Сталинграда – бул. Богдана Хмельницкого - пр. Московский – бул. Богдана Хмельницкого;

- троллейбус №36 - не ходит.