Троллейбус №3 на два дня сменил маршрут, №36 – не ходит

Движение троллейбусов по пр. Александровскому, ул. 12 Апреля и пр. Индустриальному, на участке от бул. Богдана Хмельницкого до пр. Московского, запрещено с 10:00 до 15:00 6 и 7 июня.

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета со ссылкой на Департамент инфраструктуры.

На это время движение троллейбусов организовано следующим образом:

троллейбус №3: ул. Университетская - ул. Вернадского - пр. Гагарина - пр. Героев Сталинграда – бул. Богдана Хмельницкого - пр. Московский – бул. Богдана Хмельницкого и далее по маршруту;

троллейбус №36 - не ходит.

Изменения связаны с ремонтом оборудования тяговой подстанции.