Троллейбус №6 на три дня изменит маршрут

28 апреля 2020 г. 16:00
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29, 30 апреля и 1 мая ежедневно с 9:00 до 17:00 движение транспорта по ул. Деповской, на участке от ул. Валдайской до ул. Южнопроектной, будет ограничено.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

По данным Департамента инфраструктуры, это связано с ремонтом проезжей части улицы Деповской.

На этот период транспорт будет ходить по свободной от выполнения работ полосе.

Также с 9:00 до 17:00 с 29 апреля по 1 мая будет запрещено движение троллейбусов по ул. Валдайской, Деповской и ул. Южнопроектной, на участке от разворотного круга «Железнодорожная станция «Основа» до пр. Гагарина.

Троллейбус №6 будет курсировать так: ул. Университетская - пер. Соляниковский - пер. Подольский - ул. Вернадского - пр. Гагарина - ул. Аэрофлотская – разворотный круг «Аэропорт».

 

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