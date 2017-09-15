Троллейбусы №11 и 27 временно изменили маршрут

15 сентября 2017 г. 13:05
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Движение транспорта по пр. Ново-Баварскому, на участке от ул. Даргомыжского до ул. Клавдии Шульженко, будет ограничено с 9:00 до 21:00 15 и 16 сентября, передает пресс-службі горсовета.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением капитального ремонта на пр. Ново-Баварском.

На этот период движение транспорта будет организовано по полосе встречного направления.

Также с 9:00 до 21:00 15 и 16 сентября будет запрещено движение троллейбусов по пр. Ново-Баварскому, ул. Китаенко, ул. Любови Малой до ул. Дудинской.

Тролейбусы №11 и 27 будут курсировать  следующим образом: разворотный круг «Ул. Новый Быт» - ул. Холодногорская - ул. Дудинской - пр. Любови Малой - ул. Семинарская - ул. Большая Гончаровская - ул. Конева.

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