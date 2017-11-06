Троллейбусы №11 и 27 временно изменят маршрут

Движение транспорта по пр. Любови Малой, на участке от Григоровского моста до ул. Станционной, будет ограничено с 9:00 до 21:00 8 и 9 ноября, передает сайт горсовета.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением капитального ремонта на пр. Любови Малой.

На этот период будет организовано двустороннее движение транспорта по полосе встречного направления.

Также с 9:00 до 21:00 8 и 9 ноября будет запрещено движение троллейбусов по пр. Ново-Баварскому, ул. Китаенко, пр. Любови Малой до ул. Дудинской.

Троллейбусы №11 и 27 будут курсировать так: разворотный круг «Ул. Новый Быт» - ул. Холодногорская - ул. Дудинской - пр. Любови Малой - ул. Семинарская - ул. Большая Гончаровская - ул. Конева.