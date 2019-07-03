 

Троллейбусы №13, 20 и 31 временно изменят маршруты

03 июля 2019 г. 18:25
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Завтра, 4 июля, движение троллейбусов по ул. Броненосца «Потемкин» и пр. Московскому, на участке от ст. м. «Защитников Украины» до ул. Харьковских Дивизий, будет запрещено с 10:00 до 12:00.

Как сообщили в Харьковском городском совете, ссылаясь на данные Департамента инфраструктуры, изменение маршрутов троллейбусов связано с капремонтом комплекса инженерных сооружений.

В связи с этим троллейбусы будут курсировать так:

№ 20: 602 м/р - пр. Юбилейный - пр. Льва Ландау - пр. Героев Сталинграда - ул. Одесская;
№ 31: разворотный круг «Северная Салтовка» - ул. Гвардейцев Широнинцев - пр. Юбилейный - пр. Льва Ландау - пр. Героев Сталинграда - ул. Одесская; 
№13 - не ходит.

 

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