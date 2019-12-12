Троллейбусы №31 и 35 изменили маршрут, №42 - не ходит

12 декабря 2019 г. 9:35
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Сегодня, 12 декабря, движение троллейбусов по ул. Гвардейцев Широнинцев, на участке от ул. Валентиновской до разворотного круга «Северная Салтовка», запрещено с 9:30 до 15:00.

Об этом сообщается в оперативной информации  на сайте Харьковского городского совета.

По  данным Департамента инфраструктуры, это связано с монтажными работами на контактной сети.

На этот период троллейбусы ходят так:

- троллейбус №31: ст. м. «Турбоатом» - пр. Льва Ландау - пр. Юбилейный - 602 м/р;

- троллейбус №35: ул. Одесская - пр. Героев Сталинграда - пр. Льва Ландау - пр. Юбилейный - 602 м/р;

- троллейбус №42: не ходит.

 

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