Троллейбусы №31 и 35 изменили маршрут, №42 - не ходит

Сегодня, 12 декабря, движение троллейбусов по ул. Гвардейцев Широнинцев, на участке от ул. Валентиновской до разворотного круга «Северная Салтовка», запрещено с 9:30 до 15:00.

Об этом сообщается в оперативной информации на сайте Харьковского городского совета.

По данным Департамента инфраструктуры, это связано с монтажными работами на контактной сети.

На этот период троллейбусы ходят так:

- троллейбус №31: ст. м. «Турбоатом» - пр. Льва Ландау - пр. Юбилейный - 602 м/р;

- троллейбус №35: ул. Одесская - пр. Героев Сталинграда - пр. Льва Ландау - пр. Юбилейный - 602 м/р;

- троллейбус №42: не ходит.