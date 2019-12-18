Троллейбусы №31 и 35 изменят маршрут, №42 не будет ходить

18 декабря 2019 г. 19:00
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Движение троллейбусов по ул. Гвардейцев Широнинцев, на участке от ул. Валентиновской до разворотного круга «Северная Салтовка», будет запрещено с 10:00 до 15:00 19 декабря, сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Как уточнили в Департаменте инфраструктуры, это связано с монтажом контактной сети.

На этот период движение троллейбусов будет организовано так:

- №31: ст. м. «Турбоатом» - пр. Льва Ландау - пр. Юбилейный - 602 м/р;

- №35: ул. Одесская - пр. Героев Сталинграда - пр. Льва Ландау - пр. Юбилейный - 602 м/р;

- №42: не ходит.

 

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