Троллейбусы №7, 45 и 46 возобновляют свои маршруты по Московскому проспекту

Сегодня, 31 октября, с 5:00 троллейбусы №7, 45 и 46 в полном объеме возобновляют работу своих маршрутов, сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

По данным Департамента инфраструктуры, возобновление маршрутов троллейбусов связано с тем, что работы по реконструкции на части проспекта Московского завершены.

В связи с этим указанные троллейбусы снова будут ходить по пр. Московскому и бул. Сергея Грицевца, на участке от ул. 12 Апреля до микрорайона «Горизонт», по ул. Плиточной и ул. Шариковой, на участке от пр. Московского до разворотного круга «Восточный», по ул. Роганской, на участке от пр. Московского до разворотного круга «Роганский».