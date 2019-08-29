Тромбоцитопения: симптомы и лечение®

Тромбоцитопения – это патологическое состояние, которое характеризуется снижением концентрации кровяных телец (тромбоцитов). Без своевременной медицинской помощи такое состояние опасно для здоровья и жизни человека.

Причины возникновения

Снижение концентрации тромбоцитов связано с их активным разрушением. Происходит это по следующим причинам:

артрит ревматоидного типа;

красная волчанка;

пурпура идиопатического типа;

вирусные и инфекционные заболевания;

онкология кровеносной системы;

авитаминоз;

алкоголизм.

Тромбоцитопения нередко возникает на фоне химиотерапии, которая является одним из методов лечения онкологических заболеваний. Терапия подбирается индивидуально и осуществляется специальными лекарствами.

Симптоматическая картина

Особенность тромбоцитопении и сложность ее диагностики заключается в том, что признаки патологического процесса слабо выражены, а общее состояние больного практически неизменно. К специфическим признакам относятся:

повышенная кровоточивость десен, возникающая после чистки зубов или употребления твердой пищи;

образование на коже синяков даже от малейшего механического воздействия, которые долго не проходят;

кровотечение из носовых пазух, возникающее внезапно;

сыпь на коже, выглядящая в виде мелких, множественных точек;

наличие крови в каловых массах;

кровяные сгустки в урине;

у женщин чрезмерно обильная менструация;

сложно купировать кровотечения после медицинских манипуляций – хирургических и стоматологических.

При затяжном течении патологического процесса из-за потери крови могут возникать сопутствующие симптомы: вялость, сонливость, частые головные боли.

Диагностика

Для выявления тромбоцитопении проводится клинический анализ крови. Чтобы определить причину снижения концентрации кровяных телец проводится лабораторная и инструментальная диагностика:

лабораторные тесты на определение антител;

генетическое обследование;

электрокардиограмма;

ультразвуковое исследование внутренних органов;

эндоскопия;

рентгенологическое исследование.

В случае тромбоцитопении, возникшей на фоне химиотерапии, проводится общий анализ крови, показывающий, насколько низкий уровень тромбоцитов. Исходя из результатов исследования будет подобран соответствующий медицинский препарат.

Методы лечения

Терапия подбирается в зависимости от тяжести клинического случая. При уровне тромбоцитов менее 20*109/л используется донорский биологический материал для переливания, при показателе, составляющем 20-50*109/л – назначается новое лекарственное средство Эмаплаг, подробнее о котором можно почитать на официальном сайте EMAPLUG.COM.UA.

Тромбоцитопения, возникшая на фоне заболеваний аутоиммунного характера, лечится лекарственными средствами из группы кортикостероидов. Наиболее эффективными из них считаются Целестон или Преднизолон.

Тромбоцитопения, появившаяся на фоне недостатка витаминов группы В, лечится путем приема витаминных комплексов и коррекции питания. Сбалансированный рацион и прием специальных комплексов помогают восполнить недостаточное количество полезных веществ в организме. Симптоматического лечения не требуется.

При нормализации уровня кровяных телец (эритроцитов), общее состояние улучшится и сопутствующие патологии признаки пройдут самостоятельно.