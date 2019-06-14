"Туалет превращается...". В соцсетях обсуждают скандальное строительство в саду Шевченко

Строительство в саду Шевченко снова стало обьектом бурного обсуждения в социальных сетях на этой неделе. В фейсбуке на странице "Харьков строительный" разместили информацию со ссылкой на главного архитектора Харькова, о том, что на месте привычного туалета теперь будет мини-отель. Сейчас там идут активные работы, правда, строители общаться с журналистами отказываются.

Мысли горожан о появлении нового объекта разделились. Одни возмущены - гостиниц рядом с площадью Свободы уже достаточно, а вот с туалетами в центре города - проблема. Другие все же надеются, что городские чиновники построят новые.

Ольга, харьковчанка:

Трудно сказать. Не знаю в подробностях все, но надо, чтобы были все необходимые услуги для жителей города. Это дело городских властей - решать эту проблему. А наше дело - благодарить, или наоборот, ругать за то, что они делают.

Вера и Валентина, харьковчанка:

Та ну как? Все равно туалет где-то будет. обещали построить туалеты, как в парке Горького есть бесплатные туалеты. Так и здесь, да.

В пресс-службе мэрии пока ситуацию со строительством этого объекта не комментируют. В свою очередь, харьковские антикорпуционеры отмечают, обращались в мэрию за разъяснением раньше. Там заверили - это частная собственность и бюджетных средств выделять не будут. Кроме того, подчеркивают, чиновники им ответили, что документы для проведения работ оформлены должным образом. Новое строительство вызвало активное обсуждение среди жителей города из-за многочисленных скандалов с садом Шевченко, говорит аналитик Харьковского антикоррупционного центра, Евгений Лисичкин. В частности, это касается завышенных цен в сметах, значительных сумм, которые регулярно выделяются на реконструкцию, а также ситуации с фонтаном «Каскад», который теперь должен превратиться в обычную лестницу. Поэтому, теперь ход работ - под пристальным взглядом общественности.

Евгений Лисичкин, аналитик Харьковского антикоррупционного центра:

Наскільки відомо, міськрада не допомагає технікою та чимось ще, реконструкцією, окремо йде реконструкція саду Шевченко за бюджетні кошти. На сьогоднішній день витрачено більше 600 мільйонів гривень. Також буде побудовано в рамках реконструкції саду Шевченко три туалета вже за бюджетні кошти. А також два павільйони і серверна. Загальна вартість будівнитцва трьох туалетів, павільйонів та серверної 25 мільйонів гривень.

На заборе рядом со зданием написано "Группа компаний Планета», но на официальном сайте компании этого объекта в перечне проектов нет. Антикоррупционеры отмечают, на данный момент возникают вопросы - кто и почему позволил переделать туалет в отель, поэтому будут следить за строительством объекта.