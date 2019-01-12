Туалет с аквариумом и щебетанием птиц в парке Горького, обновленный за миллионы гривен, разозлил пользователей Сети

В харьковском парке им. Горького недавно был отреставрирован туалет общего пользования.

В помещении присутствует мраморная отделка, из динамиков раздается пение птиц, в стену вмонтирован аквариум с рыбками и имеется дорогая сантехника.

Данный ремонт туалета обошелся харьковским налогоплательщикам почти в шесть миллионов гривен.

На эти средства можно было приобрести квартиру, перевести детям на лечение и восстановить дорогу, считают пользователи сети, написавшие озлобленные комментарии под видео сюжета ТСН.

Как сообщается, шесть миллионов потратили не на постройку нового туалета, а на реконструкцию здания, которое было построено в 2012 году.

Сейчас туалет общего пользования вмещает 8 кабинок для мужчин и 16 кабинок для женщин, также имеется отдельный санузел для инвалидов и женщин с детьми.

Харьковчане и посетители парка говорят, что туалет красивый, комфортный, нарядный и чистый, и даже в Киеве они такого не видели.

Пресс-секретарь КП "Центральный парк культуры и отдыха" имени М. Горького Андрей Кравченко уверяет, что это самый большой туалет в парке, потому потратить на него пришлось больше.

Однако откуда взялась такая космическая сумма на реставрацию и ранее рабочего туалета – Кравченко не рассказывает.

Разгневанные пользователи социальных сетей считают, что такие средства можно было использовать более целесообразно — раздать нуждающимся, отремонтировать дороги, отправить на фронт, выделить больным детям.

"Рыбки? Буквально проср*ли деньги", "Молодцы! Туалеты и закон про **лю важнее всего. Слава Украине!", " П*здец, я не хочу платить налоги, какого черта...", — не скрывают своих эмоций люди в комментариях под видео.