Туалет с аквариумом и щебетанием птиц в парке Горького, обновленный за миллионы гривен, разозлил пользователей Сети

12 января 2019 г. 15:00
Источник: РБК Украина
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В харьковском парке им. Горького недавно был отреставрирован туалет общего пользования.

В помещении присутствует мраморная отделка, из динамиков раздается пение птиц, в стену вмонтирован аквариум с рыбками и имеется дорогая сантехника.

Данный ремонт туалета обошелся харьковским налогоплательщикам почти в шесть миллионов гривен.

На эти средства можно было приобрести квартиру, перевести детям на лечение и восстановить дорогу, считают пользователи сети, написавшие озлобленные комментарии под видео сюжета ТСН.

Как сообщается, шесть миллионов потратили не на постройку нового туалета, а на реконструкцию здания, которое было построено в 2012 году.

Сейчас туалет общего пользования вмещает 8 кабинок для мужчин и 16 кабинок для женщин, также имеется отдельный санузел для инвалидов и женщин с детьми.

Харьковчане и посетители парка говорят, что  туалет красивый, комфортный, нарядный и чистый, и даже в Киеве они такого не видели.

Пресс-секретарь КП "Центральный парк культуры и отдыха" имени М. Горького Андрей Кравченко уверяет, что это самый большой туалет в парке, потому потратить на него пришлось больше.

Однако откуда взялась такая космическая сумма на реставрацию и ранее рабочего туалета – Кравченко не рассказывает.

Разгневанные пользователи социальных сетей считают, что такие средства можно было использовать более целесообразно — раздать нуждающимся, отремонтировать дороги, отправить на фронт, выделить больным детям.

"Рыбки? Буквально проср*ли деньги", "Молодцы! Туалеты и закон про **лю важнее всего. Слава Украине!", " П*здец, я не хочу платить налоги, какого черта...", — не скрывают своих эмоций люди в комментариях под видео.

 

Видео: 

У харківському парку реконструювали вбиральню за майже 6 мільйонів гривень

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