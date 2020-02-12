Туалет за 17 миллионов гривен или очередной пиар-ход от мэрии?

«Харьковский зоопарк планирует построить туалет за почти 17 миллионов гривен». Такими заголовками накануне запестрели новостные порталы Харькова. Действительно на сайте «Прозоро» в конце января появился тендер на строительство туалета, но если просто открыть техническое задание, становится известно, что во-первых, говорит пресс-секретарь Жанна Сивуха, в эту сумму заложено значительное количество работ - и снос туалета, который был там с этим и собственно строительство с нуля нового двухэтажного помещения общей площадью более 400 квадратных метров со всеми возможными коммуникациями. Включая котельную на первом этаже и переход в другое здание - террариума, который сейчас реконструируется.

Жанна Сивуха, пресс-секретарь зоопарка

Щодо туалету - це буде жіночий туалет, який буде включати 10 кабінок, вісім раковин буде також облаштована кабінка для людей з особливими потребами для маломобільних груп. У чоловічому туалеті така сама кількість кабінок і раковин плюс п'ять пісуарів. На другому поверсі буде знаходитися технічне приміщення тераріуму - сюди входять карантинні приміщення, інкубатори, харчоблок так само зона для зберігання кормів. Тобто ми говоримо про загальну вартість цієї будівлі з усім її наповненням.

Впрочем, пиар в СМИ этой новости не случаен, ведь тема с дорогостоящими туалетами в Харькове известна едва ли не каждого горожанину и достаточно качественно раскручена. Так, по словам специалиста по пиару Антона Исаева, вся работа горсовета, связанная с пиаром, проводится очень разумно и к ней, как говорится - не подкопаешься.

Антон Исаев, специалист по пиару, социолог

Вони ж спочатку зробили пробний запит на цю новину вона гарно спрацювала в ЗМІ. І вони далі йдуть, тобто так, зрозуміло, що зараз можна було сказати, що це ремонт тераріуму і списати гроші на зоопарк, але якщо ми хочемо отримати якийсь хайп, інформаційний привід то ми подаємо новину так само "Знов у Харкові хочуть вкрасти на туалетах", люди починають перевіряти все чудово, компетентні органи - все чудово, міськрада працює.

В пресс-службе зоопарка в то же время заверяют, то что в названии тендера черным по белому написано именно о новом строительстве туалета в зоне «Мир побережья» - вовсе не рекламный ход.

Жанна Сивуха, пресс-секретарь зоопарка

- Ні, ми не мали такого на меті, ну просто коли формувалася мабуть технічне якесь завдання обрали таку назву. - Тобто ніякого піару ви не хотіли собі? - Ні, ні, звичайно що ні. Можливо, ну, враховуючи, що цей туалет він загального значення, так тому так може назвали. Але такого на меті ніхто не мав.

Между тем тендер на строительство этого здания вчера выиграл один из известных харьковских застройщиков снизив предложенную цену зоопарка примерно на один процент. Работы должны выполнить до 31 декабря 2021 года.