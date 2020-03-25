Туалетная бумага, гречка и "борщевой набор": растут ли цены в Харькове на популярные товары во времена пандемии?

Морковь и свекла - по 7.99, картофель 12-15 гривен, лук - до 16. Сезонные овощи в большинстве торговых точек города несколько прибавили в цене в течение последнего месяца. В одном из крупнейших супермаркетов города, на Холодной горе, подчеркивают - стоимость продуктов борщевого набора пока удается сдерживать. Несмотря на всеукраинский карантин и прогнозы экономического кризиса. В дирекции говорят - запасов сделали много, поэтому могут себе позволить притормозить цены.

Покупатели сейчас в основном покупают картофель, чеснок, грибы и фрукты. Но подчеркивают - не из-за карантина, в погоне за витаминами. Пытаются соблюдать пост.

Наталья, покупательница:

Из тех продуктов, что моя семья покупает, не огорчает пока ничего. все продукты, которые мне нужны в ассортименте есть, были и, надеюсь, и будут. У меня семья постящаяся, в основном, постные фрукты, крупы, грибы, соленья домашние.

Виктория, покупательница:

Я фрукты каждую неделю покупаю, килограммами, у нас это сьедается, карантин - не карантин, у нас в семье любят фрукты, поэтому не закупала, чтобы было впрок, или усиленно начали кушать. Не заметила, чтобы подорожали цены, бананы, грибы подешевели на 20 гривен существенно. Может, крупа подорожала, ну это из-за того, что паника у пенсионеров.

Среди покупателей много и тех, кто не отказывается от мяса и рыбы. Отбивные из говядины без кости в супермаркете обойдутся в 160 гривен за килограмм. За свинину в супермаркете просят 150. Куриное филе: 104 гривны - кило. Тушка хека - 90 гривен с копейками.

Однако самыми популярными товарами в больших магазинах после начала карантина в Украине стали гречка, рис и туалетная бумага. Последнему в социальных сетях даже посвящали масштабные флешмобы, демонстрируя как можно использовать этот товар не по назначению. Например, делать из него защитные маски или набивать, как мяч. В супермаркете рассказывают, на прошлой неделе покупатели буквально сметали бумагу с полок. От самой дешевой - по 5 гривен, до элитной.

Продавцы отмечают - паниковать не стоит, ведь дефицита нет. Эти товары привозят постоянно. Единственное, что были вынуждены сделать через внедрение карантина - отказаться от еженедельных акций на некоторое время и пересмотреть график работы своих сотрудников.

Светлана Осипова, директор супермаркета:

На этой неделе у нас не было никаких акционных предложений. В первую очередь, закрыли метро в город. Естесственно, весь персонал у нас добирается на общественном траснпорте. Соответственно, с перебоями в работе и с формированием графиком, мы вынуждены были отказаться от акционных предложений наших. Сейчас ситуация стабилизировалась. Мы все перестроили, пересмотрели графики.

Акционные предложения в супермаркете планируют вернуть на следующей неделе. Но стабильная ситуация после начала всеукраинского карантина далеко не везде. В некоторых торговых сетях уже анонсировали рост цен на определенные позиции, на некоторые - на 120 процентов. Мотивируют это запретом на большое количество работников в одном помещении и транспортными ограничениями, а также повышением стоимости продуктов со стороны поставщиков.

Но, по мнению экспертов-экономистов, вскоре цены могут, наоборот, пойти на спад. Вместе с продолжением карантина доходы большинства граждан будут снижаться, следовательно, покупательная способность - тоже.