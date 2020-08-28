Тунис закрыл границы для украинцев

28 августа 2020 г. 18:18
Источник: Левый берег
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Правительство Туниса внесло Украину в список стран "красной" зоны в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране.

Об этом сообщает пресс служба Государственной пограничной службы Украины.

«Как сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Тунис внес Украину в «красную» зону эпидбезопасности. Поэтому украинцы уже не могут посещать эту страну», - говорится в телеграмм-канале ГНСУ.

Напомним, с 1 сентября Египет потребует у украинцев отрицательный тест на COVID-19, а Словения ввела для украинцев обязательный карантин.

26 августа Украина из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом закрыла въезд для иностранцев до конца сентября.

 

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