Тунис закрыл границы для украинцев

Правительство Туниса внесло Украину в список стран "красной" зоны в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране.

Об этом сообщает пресс служба Государственной пограничной службы Украины.

«Как сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Тунис внес Украину в «красную» зону эпидбезопасности. Поэтому украинцы уже не могут посещать эту страну», - говорится в телеграмм-канале ГНСУ.

Напомним, с 1 сентября Египет потребует у украинцев отрицательный тест на COVID-19, а Словения ввела для украинцев обязательный карантин.

26 августа Украина из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом закрыла въезд для иностранцев до конца сентября.