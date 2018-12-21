«Турбоатом» может получить серьёзный заказ

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко внес поправку к госбюджету на 2019 год, чтобы власть могла выдавать соцгарантии на закупку турбин лишь украинского производства. Без этой нормы заказ на поставку турбин для Днепровской ГАЕС исполнял бы Китай. Теперь же потенциальный заказ для «Турбоатома» - гидроагрегаты, стоимость которых – пятьсот миллионов долларов. Именно сюда с рабочим визитом прибыл Народный депутат.

Олег Ляшко, нардеп, лидер Радикальной партии:

Я разорву все договоры, которые забирают у украинцев работу и зарплату. Украинцы будут зарабатывать в родной стране, работать в родной стране и иметь достойные заработные платы. Наше требование к власти – не разбазаривать государственные деньги по всему миру, а вернуть эти деньги в Украину и дать работу украинцам в родной стране, чтобы не ездили «по Польшах», «по Португалиях» – по заграницах, а чтобы люди зарабатывали в родной стране

Петр Гарячий, бригадир термического отделения:

Будем надеяться, что «Турбоатом» не продадут, так как он обещает. Будут у нас рабочие места - мы будем дальше работать. \

Нардеп уверен, что деньги украинцев должны работать во благо украинской экономики, а также ради восстановления промышленности.