 

Турция объявила о завершении военной операции в Сирии

23 октября 2019 г. 10:07
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В Министерстве обороны Турции заявили, что представители курдских сил покинули зону безопасности. В Минобороны Турции отметили, что в связи с этим нет необходимости начинать новую военную операцию в Сирии, что фактически означает завершение наступления, пишет Reuters.

Решение об окончании операции было объявлено после заключения соглашения между Турцией и Россией по размещению своих сил на границе с Сирией.

Командующий Сирийских демократических сил Мазлум Абди уведомил США, что они выполнили все свои обязательства и вывели своих бойцов из контролируемой Турцией зоны безопасности.

Как сообщалось, Турция две недели назад начала операцию против курдских вооружённых отрядов на севере Сирии. 22 октября истекает 5-дневное перемирие, которое началось после встречи Эрдогана с вице-президентом США Майком Пенсом.

Во вторник руководство сирийских курдов сообщило, что вывело свои отряды из 30-километровой зоны у границы с Турцией. Это было одним из условий для того, чтобы Турция прекратила операцию. После её начала американские войска в Сирии покинули районы, прилегающие к турецкой границе, а в часть контролируемых курдами районов вошли войска сирийского президента Башара Асада, поддерживаемого Россией.

 

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