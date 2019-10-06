Турция стягивает войска к границе с Сирией: Анкара анонсировала новую военную операцию

В воскресенье, 6 октября, Турция перебросила к границе с Сирией десять грузовиков с бронетехникой и автобус с военными, сообщает турецкий телеканал TRT. Войска направлены в район Акчакале.

В конце августа Турция анонсировала новую военную операцию против курдских отрядов на севере Сирии. Эта операция станет третьей на территории Сирии, ей предшествовали "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь". В этот раз турецкая армия будет действовать на восточном берегу реки Евфрат.

Цель операций – оттеснить отряды самообороны сирийских курдов (YPG) с приграничной территории вглубь Сирии. Анкара видит в сирийских курдах угрозу сепаратизма, опасаясь их влияния на живущих вдоль границы с Сирией турецких курдов.

В свою очередь Сирийские демократические силы, в которые входят отряды курдов, выступили против новой операции Турции, заявив о том, что любое неспровоцированной нападение может вылиться в широкомасштабную и долгосрочную войну на всей границе, пишет DW.

19 декабря прошлого года Белый дом и Пентагон сообщили о выводе американских войск из Сирии в связи с переходом к "новой стадии" военной операции против террористической группировки "Исламское государство". Уже в январе армия Турции нанесла серию артиллерийских ударов по районам на севере Сирии, которые находятся под контролем курдских Отрядов народной самообороны YPG.

Вооруженная оппозиционная коалиция "Силы демократической Сирии" расценила действия США как "удар в спину". Американский военный контингент действовал в тесном контакте с СДС, которые воюют против ИГИЛ и режима Башара Асада. В состав СДС входят также курдские отряды самообороны YPG, против которых Турция провела серию операций. Анкара считает курдские формирования в Сирии террористическими и обвиняет их в поддержке сепаратистов из "Рабочей партии Курдистана".