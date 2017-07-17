Турция внесла в черный список более четырех тысяч россиян

Из страны депортировано более 800 граждан России.

Турция с 2011 года по подозрению в связях с террористической группировкой

"Исламское государство" внесла в список персон нон грата 4 128 граждан России. Об этом говорится в июльском отчете турецкого министерства внутренних дел.

Среди 4 957 депортированных из Турции иностранцев россиян больше всего (804). За ними следуют граждане Индонезии (435) и Таджикистана (308).

Всего в черный список Турции внесено 53 781 иностранцев из 146 стран мира.

Лидируют граждане Саудовской Аравии и Туниса, россияне – на третьем месте.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал "отсекать головы всем предателям", произнося речь перед тысячами турок к годовщине попытки переворота в стране.