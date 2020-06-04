Турция возобновляет авиасообщение с Украиной

04 июня 2020 г. 17:06
Источник: РБК-Украина
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10 июня Турция начнет возобновлять полеты с 40 странами, среди которых Украина. Первые рейсы в Турцию из Украины полетят уже 15 июня после ослабления карантина. Об этом свидетельствуют заявление министра транспорта Турции Адиля Караисмаилоглу и данные авиакомпании Turkish Airlines.

По словам министра, Турция уже договорилась о возобновлении полетов с Украиной, Австрией, Литвой, Сербией, Казахстаном, Албанией, Беларусью, Молдовой, Узбекистаном, Марокко, Иорданией, Суданом и Италией.

Уже 10 июня турецкие самолеты полетят в Болгарию, Катар, Грецию и Бахрейн. При этом, турецкая национальная авиакомпания Turkish Airlines уже открыла продажу билетов на рейсы из Киева в Стамбул с 15 июня.

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