Турция временно закрывает границу с Ираном из-за коронавируса

23 февраля 2020 г. 21:45
Источник: Интерфакс-Украина
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Власти Турции решили на время закрыть границу с Ираном в связи с распространения там коронавируса, сообщает в воскресенье агентство "Анадолу".

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа пояснил, что закрываются погранпереходы на границе. Кроме того, с вечера воскресенья турецкая сторона приостанавливает прием авиарейсов из Ирана.

Ранее в воскресенье сообщалось, что Армения на две недели закрывает границу с Ираном и прекращает авиасообщение с этой страной.

Также сообщалось, что Грузия ввела ограничение на авиасообщение с Ираном и ограничила перемещение физических лиц из Ирана в Грузию и наоборот.

Число жертв вируса в Иране достигло восьми человек. Кроме того, еще у 43 выявлен этот коронавирус - они проходят лечение.

Таким образом, в настоящее время, Иран занимает второе место в мире по числу смертей от Covid-19, уступая по этому показателю только эпицентру заболевания - Китаю.

 

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